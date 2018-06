WhatsApp ganha recurso que avisa quando mensagem é encaminhada

São Paulo – O WhatsApp mudou novamente nesta semana e agora avisa quando uma mensagem é encaminhada. Em fase de testes, apenas os usuários participantes do programa beta do app na Google Play Store, loja virtual de smartphones com sistema Android, podem usar o novo recurso no momento. Ainda não há previsão de quando a novidade será disponibilizada para todos os mais de 1,5 bilhão de usuários do aplicativo no mundo.

Apesar de o recurso informar que mensagens foram encaminhadas a partir de outras conversas, não há nenhuma identificação do autor original do texto. Acima do texto, aparece apenas a palavra “encaminhada”.

A medida pode ajudar a minimizar a propagação de fake news (notícias falsas) entre os usuários do aplicativo, bem como reduzir o spam de mensagens.

A nova função havia sido encontrada em fevereiro deste ano, mas só agora começa a chegar aos testadores do WhatsApp em seu programa que oferece versões preliminares do aplicativo.