WhatsApp ganha novo recurso de segurança no iPhone

São Paulo – O aplicativo de mensagens WhatsApp ganhou um novo recurso de segurança no iPhone: a proteção com impressão digital ou rosto. O software agora tem integração com os sensores Touch ID (5s ou mais recente) e Face ID (X ou mais recente) para que ninguém, além de você, possa acessar suas conversas.

A nova função bloqueia o acesso total ao aplicativo. Ou seja, as conversas não podem ser individualmente protegidas.

O recurso chega na versão 2.19.20 do WhatsApp na App Store. Para ativá-lo, acesse o menu de configurações, vá à opção chamada “Conta” e selecione “Privacidade”. Nessa tela, você terá de ligar a nova função do app.

Vale notar que as notificações continuarão a aparecer na tela de bloqueio do smartphone. Para ocultá-las, é preciso fazer uma alteração no iOS. O caminho é o seguinte: Ajustes>Notificações>Pré-Visualizações. Ali, você pode escolher entre mostrar sempre, mostrar apenas quando o iPhone já estiver desbloqueado ou nunca.