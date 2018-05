WhatsApp ganha integração com Facebook e Instagram para vídeos

São Paulo — O WhatsApp ganhou integração com os aplicativos do Facebook e do Instagram para a reprodução de vídeos. Usuários de iPhones podem agora ver vídeos desses apps sem precisar deixar o WhatsApp. Essa funcionalidade já estava disponível também em vídeos do YouTube.

O recurso foi encontrado pelo site MacRumors na versão mais recente do aplicativo para iPhone, disponível na App Store.

Esta é uma das primeiras vezes que vemos os aplicativos do Facebook atuando em conjunto para criar um novo recurso.

Outra novidade no WhatsApp é que os administradores de grupos poderão determinar quem poderá mudar nomes de grupos, descrição ou a imagem de destaque.

Vale lembrar que o WhatsApp, assim como o Instagram, irá ganhar um recurso de chamadas de vídeo em grupo. Hoje, o app de mensagens oferece apenas ligações em vídeo entre duas pessoas.