WhatsApp finalmente começa a resolver seu principal problema

São Paulo – O aplicativo do WhatsApp finalmente começou a resolver seu principal problema. Agora, ele avisa quando as mensagens foram encaminhadas diversas vezes pelos usuários, ou seja, o novo recurso consiste em um combate ao spam e às correntes de mensagens–que podem conter informações falsas.

Quando uma mensagem é encaminhada de outra conversa (ou até da própria conversa em questão), um aviso é exibido para as pessoas que a recebem. A ideia é conscientizar os usuários de que aquele conteúdo foi propagado no aplicativo, e não se trata de uma mensagem pessoal.

Informações falsas no aplicativo já levaram a linchamentos de inocentes na Índia. Fora isso, diversos golpes aplicativos via WhatsApp contêm pedidos de compartilhamento com um número de amigos.

O novo recurso foi encontrado na versão mais recente do WhatsApp para smartphones com sistema Android pelo site WABetaInfo, que testa edições preliminares do app.