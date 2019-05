WhatsApp, Facebook e Instagram têm instabilidade de acesso

São Paulo – Os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram tiveram instabilidades de acesso na noite desta quinta-feira (16). Usuários relatam problemas para compartilhar mensagens e imagens ou mesmo visualizar novidades na linha do tempo ou em conversas.

O maior número de reclamações registrado pelo site DownDetector veio do Brasil, nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país. A costa oeste dos Estados Unidos também aparece no mapa de problemas do site. O Instagram também teve relatos de problemas na Argentina.

A falha de acesso aos aplicativos – todos do Facebook – acontece na mesma semana em que o WhatsApp reportou a sua maior brecha de segurança, que permitia, por meio de uma ligação e execução remota de código, instalar um programa espião no celular de usuários. Essa falha já foi corrigida na versão mais recente do aplicativo para smartphones Android e iPhones.