WhatsApp deixará de funcionar nestes smartphones em 2019

São Paulo – Se você tem um celular antigo e usa o WhatsApp, 2019 pode ser o ano de trocar de aparelho. Em 1º de janeiro, o aplicativo de mensagens deixará de funcionar em alguns modelos de smartphones, incluindo produtos da Nokia Dispositivos Android antigos e o iPhone 4 também estão no fim da linha.

A empresa mais afetada pelo fim do ciclo do app é a Nokia. O sistema Nokia S40 vai perder o suporte ao aplicativo.

Com isso, os aparelhos chamados 206, 208, 301, 515 e os Asha C3, X2 e X3 perderão acesso ao WhatsApp.

O iPhone 4 ainda tem mais um ano de vida e perde suporte ao aplicativo a partir de 2020. Em 2019, novas contas já não poderão ser criadas.

No ecossistema Android, é o fim da linha para a edição 2.3.7, chamada de Gingerbread, lançada em 2010. 2019 será o último ano completo com suporte do WhatsApp para esses aparelhos. A partir de 1º de fevereiro de 2020, eles perderão completamente o acesso ao app.