WhatsApp dá sobrevida a aplicativo em Android antigo

São Paulo – Se você tem um antigo smartphone com sistema Android, poderá continuar a usar o aplicativo do WhatsApp por mais alguns anos sem precisar de um novo dispositivo. A empresa dará suporte para o sistema Gingerbread (2.3), lançado em 2010, até 1º de fevereiro de 2020.

Os usuários do aplicativo nesses celulares podem ver alguns recursos sumirem ao longo do tempo, conforme o fim da linha se aproxima.

Ao Android, o WhatsApp deu prazo de dez anos de vida, mas isso não será igual no iOS. A empresa informou que junto com o fim do suporte ao Gingerbread, o iOS 7, de 2013, também perderá suporte ao seu aplicativo de mensagens em tempo real.

De acordo com números de distribuição do próprio Google, a quantidade de dispositivos com o sistema Android 2.3 Gingerbread representa 0,3% de sua base de smartphones. A versão mais usada é a 6.0 Marshmallow, com 25,5%, seguida pela 7.0 Nougat, com 22,9%. A edição mais recente do software, 8.0 Oreo, está em apenas 4,9% dos celulares. Os dados foram coletados com base em amostras de uso de sete dias, terminados em 8 de janeiro de 2018.