WhatsApp cresce até 76% por causa do coronavírus

O uso do aplicativo de mensagens WhatsApp cresceu até 76% devido à pandemia de coronavírus, que afeta mais de 100 países e mais de 500 mil pessoas. Os dados são da consultoria Kantar, que coletou dados de mais de 25 mil pessoas em 30 mercados entre os dias 14 e 24 de março.

O app foi o que registrou maior crescimento em razão da doença covid-19, causada pelo novo coronavírus. No total, o aplicativo teve crescimento de 40% no mundo, em média. Nos primeiros dias, o aumento era de 27% em países onde a doença começa a se propagar e de 41% onde ela está em nível intermediário da curva de contágio.

Onde o WhatsApp teve maior aumento de uso foi nos países em que a pandemia está em estágio mais avançado. Lá, o crescimento atingiu 51%. A Espanha, um dos países mais afetados pela covid-19, registrou um crescimento muito acima da média, chegando a 76% no período.

Os aplicativos Facebook e Instagram também tiveram crescimento por causa da crise global do coronavírus, que levou habitantes de vários países ao isolamento social físico. Os dois aplicativos tiveram aumento de cerca de 40% no período estudado.

A pesquisa diz ainda que as pessoas não confiam nos conteúdos que recebem por meio de aplicativos de mensagens, dando preferência a canais noticiosos nacionais (58%) e agências governamentais (48%).

Como parte dos efeitos de pessoas trabalhando de casa no mundo todo, o Facebook informou que registrou aumento de 50% em suas plataformas de mensagens no último mês, 70% de crescimento no tempo de uso delas e 1.000% de aumento no tempo de uso em videoconferências. As pessoas que mais usaram os aplicativos no período tinham menos de 35 anos de idade. Ainda assim, no mês de março, as ações do Facebook caíram de 428 para 400 dólares.

O coronavírus também impactou outros aplicativos de mensagens de forma diferente. Enquanto as bolsas de valores mundiais caíam, as ações do aplicativo Zoom Video Communications, de videoconferências, cresceram durante a crise. As ações da empresa passaram de 120 para 150 dólares em março.

