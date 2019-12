WhatsApp conserta falha que travava app para membros de grupo

São Paulo – Na manhã desta terça-feira, 17, foi reportada uma falha no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp que permitia travar o aplicativo para todos os membros de um grupo. Identificada pela Checkpoint, equipe de segurança digital, a falha fazia com que o número de celular de um dos membros da conversa fosse alterado e, assim, o aplicativo era congelado para os demais até que o grupo fosse deletado.

O problema, que foi identificado em agosto e corrigido em setembro, poderia afetar tanto usuários de iPhone quanto de smartphones com sistema operacional Android. O bug foi corrigido pela atualização da versão 2.19.58, e a equipe do WhatsApp aconselha os usuários a manter sempre o app atualizado na ultima versão disponível para download.

Além de ter que reinstalar o aplicativo, o usuário também tinha que apagar o grupo e todo o seu conteúdo para que o WhatsApp voltasse a funcionar.

No blog da Checkpoint, os pesquisadores disseram que a falha também permite que um indivíduo se passe por outro, com a possibilidade de editar mensagens. “No WhatsApp existem muitos grupos importantes com conteúdo valioso. Se um hacker usar essa técnica contra um desses grupos, todo o histórico de conversas será perdido e novas comunicações serão impossíveis”.