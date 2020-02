WhatsApp começa a testar modo noturno em celulares Apple

São Paulo – Assim como o Twitter e o Instagram, chegou a vez do WhatsApp começar a lançar o modo escuro de sua interface em iPhones, os smartphones da Apple. Segundo o portal MacRumors, usuários que têm acesso para as atualizações da versão beta do aplicativo já podem testar a nova ferramenta.

O recurso estava em fase de testes ao longo de 2019 e, enfim, começa a chegar aos usuários – ainda que na versão de testes do app.

O modo noturno começou a aparecer para usuários da versão beta do app em smartphones Android no início do mês, e deve aparecer para os demais usuários de OS em um futuro próximo. Confira a interface em celulares Android:

gente modo escuro chegou no zap repito modo escuro chegou no zap pic.twitter.com/BCu1440v1A — nicolas ♡s gael;; (@saynogender) January 22, 2020

Apesar da atualização para dispositivos Apple já estar disponível, usuários ainda não postaram suas primeiras reações ao teste.

No entanto, usuários que já testaram a versão do modo noturno no Android atestaram que o novo fundo “não é escuro o suficiente”, ficando mais próximo de um cinza azulado do que da cor preta. Um dos benefícios apontados por especialistas é que o modo escuro, se for efetivamente preto, pode ajudar a economizar bateria dos celulares que utilizam telas com tecnologia Amoled, um tipo de painel em que os pixels que representam as cores pretas estão desligados. Esse tipo de tela é encontrada em praticamente todos os smartphones recentes da Samsung e da Motorola e também nos iPhones 11 Pro. Sem modo escuro realmente escuro, o benefício da novidade é limitado a uma nova interface – desse modo, frustrando as expectativas de parte dos usuários.