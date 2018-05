WhatsApp começa a liberar novo recurso para smartphones Android

São Paulo – O aplicativo WhatsApp começou a liberar um novo recurso para smartphones Android nesta semana. Prometida por Mark Zuckerberg na conferência F8 deste ano, a nova função permite que os usuário realizem chamadas em vídeo ou áudio em grupos usando o app.

De acordo com o site Android Police, por enquanto, o recurso está disponível apenas para alguns usuários da versão de testes do aplicativo. É preciso ser um testador no WhatsApp na Google Play Store para obter a edição preliminar, que chega com novos recursos antes da versão final, que é liberada para todos.

Até quatro pessoas podem conversar em vídeo simultaneamente no aplicativo, e suas imagens ficam divididas na tela do celular.

Ainda não há uma data específica para a liberação do recurso para todos os usuários, tanto de smartphones com sistema Android quanto de iPhones. Porém, ela está prevista para chegar ainda neste ano.