WhatsApp Business: quais smartphones rodam o novo app

São Paulo — O novo aplicativo WhatsApp Business, com foco em pequenas empresas, foi lançado no final da última semana aqui no Brasil. Ele tem como objetivo facilitar a comunicação entre pequenas empresas e seus clientes. Em última instância, ele seria a ferramenta de comunicação que pode substituir o contato por e-mail entre os dois lados.

Mas quais smartphones podem rodar o aplicativo? Consultamos o WhatsApp para tirar essa dúvida após algumas reclamações de leitores frustrados com tentativas de instalar o app.

O WhatsApp Business, para começar, teve lançamento somente para smartphones com sistema Android–o iPhone foi deixado para uma próxima leva.

A única condição que o WhatsApp disse existir para a instalação do aplicativo é que o sistema Android esteja na versão 4.0.3 ou superior. Outra condição é que o aparelho tenha um chip e possa receber o código de verificação para ativar a conta.

De acordo com essas especificações, a variedade de produtos disponíveis no Brasil é grande. Essa versão do Android, a Ice Cream Sandwich, por exemplo, foi lançada em 2011–a maior parte dos aparelhos Android lançados depois disso deve funcionar com o WhatsApp Business.

Outras dúvidas podem ser vistas neste link. Para baixar o app no seu Android, clique aqui.