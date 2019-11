WhatsApp Business ganha catálogo para pequenas empresas

Nova York – O WhatsApp Business, versão para negócios do aplicativo de mensagens, ganha nesta semana um novo recurso gratuito de catálogo para que pequenas empresas possam mostrar aos seus clientes mais detalhes sobre seus produtos. A novidade é noticiada em primeira mão por EXAME.

O catálogo pode ser visualizado no perfil da empresa no WhatsApp e pode poupar o tempo tanto dos empreendedores quanto dos clientes, uma vez que todo o conteúdo já fica disponível para todos, evitando a necessidade de compartilhar fotos e informações sobre produtos individualmente.

Segundo o WhatsApp, a novidade para o WhatsApp Business também é uma forma de manter os usuários engajados com suas conversas em vez de sair do aplicativo para, por exemplo, consultar o site de uma loja.

A pequena empresa de Ribeirão Preto chamada Cupcakes By Isa recebeu acesso antecipado ao catálogo. Em nota, Isa Pereira, responsável pela companhia, diz que a novidade ajuda a compartilhar informações rapidamente com clientes no próprio aplicativo. Entre os dados que podem ser adicionados a cada foto de produto podem ser adicionados, estão preços, descrição, código e link para o site oficial.

Amrit Pal, gerente de produto responsável pelo WhatsApp Business, conta que a funcionalidade de catálogo foi criada para resolver alguns problemas comuns na comunicação com empresas.

“Os dois principais motivos para a criação do catálogo são a facilidade de comunicação que ele oferece e o espaço que ele pode poupar na galeria de fotos dos smartphones dos usuários”, disse Pal a EXAME. O executivo afirma ainda que o recurso de catálogo não se relaciona com o formato de vendas do Instagram e que o aplicativo de mensagens é muito mais pessoal e voltado para conversas com amigos, colegas e marcas.

O novo recurso de catálogo funciona também em computadores, quando o usuário acessa o app por meio do WhatsApp Web. No entanto, os empreendedores precisarão montar seus catálogos no celular, uma vez que o novo recurso ainda não funciona em PCs.

O novo catálogo chega a partir de hoje ao WhatsApp Business em suas versões para Android e iPhone. A novidade está disponível em países como Brasil, Índia, Alemanha, Reino Unido, México e Estados Unidos. A empresa estima que, em breve, todos os usuários do aplicativo no mundo terão acesso ao recurso de catálogo.