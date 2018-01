WhatsApp Business facilita a vida de quem odeia e-mail

São Paulo – O WhatsApp Business chegou recentemente ao Brasil e está disponível para smartphones Android. Ele se posiciona como uma ferramenta de comunicação com consumidores com capacidades mais sofisticadas do que as dos tradicionais e-mails. A ideia é o poupar um recurso escasso para empreendedores: o tempo.

Com 270 milhões de mensagens enviadas diariamente–grande parte em empresas–, o e-mail ainda está longe de morrer. Mas, para se ter uma ideia da quantidade de mensagens trocadas via WhatsApp, foram 75 bilhões de envios no último Ano-Novo.

Um estudo da consultoria Morning Consult indica que pequenas empresas no Brasil e na Índia usam o WhatsApp para falar com clientes. E mais: o aplicativo ajuda no crescimento dos negócios.

Mais veloz, inserido na vida dos brasileiros e funcionando mesmo com sinal fraco de internet, o WhatsApp tem condições para ser um ótimo substituto dos antigos e-mails. É possível até mesmo enviar arquivos de 100 MB pelo aplicativo, enquanto no Gmail, por exemplo, o limite é de 25 MB (arquivos maiores são colocados no Google Drive, serviço de nuvem da empresa).

Alguns dos recursos mais importantes para empreendedores de pequenas empresas são a automatização de mensagens, que permitem atalhos para textos padronizados mais longos, e as estatísticas de mensagens, importantes para verificar o quanto o aplicativo foi útil para os negócios.

Ele não poderia ser uma boa alternativa ao e-mail sem herdar um dos melhores recursos de organização: as etiquetas. E, claro, a companhia comprada por mais de 20 bilhões de dólares pelo Facebook em 2014 e que espera monetizar o aplicativo para empresas com recursos extras, não deixaria essa importante característica de fora do WhatsApp Business.

Não só etiquetas pré-definidas podem ser usadas, mas também é possível criar novas para personalizar a sua experiência de uso do app.

Com mais de 100 milhões de brasileiros usado o WhatsApp no Brasil (mais de 1,2 bilhão mundialmente), o aplicativo pode se tornar uma importante ferramenta para empresas. Mas, talvez, ainda não seja a hora de abandonar o e-mail. Esse antigo método de envio de mensagens ainda tem 3,7 bilhões de usuários globalmente.