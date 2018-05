WhatsApp Business cresce para ser parte da monetização do app de 19 bi

São Paulo – Lançado em janeiro deste ano, o WhatsApp Business, aplicativo de mensagens voltado para pequenas e médias empresas, conta com 3 milhões de usuários em todo o mundo e fará parte da estratégia de monetização da companhia no futuro. Comprada por 19 bilhões de dólares pelo Facebook em 2014, o app não tem mais anuidade (que era de 1 dólar), nem exibe anúncios ou sequer permite publicações impulsionadas, como na rede social e no Instagram.

“Um de nossos princípios é a simplicidade. Isso irá guiar nossa estratégia de monetização”, afirmou Maz Sharafi, head de marketing do aplicativo, em um encontro inédito com jornalistas brasileiros em São Paulo nesta semana.

Reservado para comentar os detalhes da estratégia, Sharafi disse apenas que a intenção da empresa é monetizar o aplicativo com recursos que ofereçam valor aos negócios. Diferentemente das dezenas de funções novas que a empresa testa na versão para usuários finais, o Business receberá menos novidades e elas serão oferecidas com base nos pedidos da comunidade.

O WhatsApp trabalha agora em uma solução similar ao Business para grandes negócios, aos quais a empresa vai oferecer APIs (interfaces de aplicação que podem ser usadas para serem integradas a sistema corporativos). No entanto, ainda não há previsões de lançamentos junto a grandes companhias.

O WhatsApp Business tem apenas versão para smartphones com sistema Android. A empresa não comentou quando pretende lançar uma edição para iPhone.