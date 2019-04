WhatsApp Beta ganha reprodução de áudios em sequência

São Paulo – O WhatsApp Beta, versão pública de testes do aplicativo, ganhou a reprodução de áudios em sequência. A novidade, que estava em desenvolvimento há mais de quatro meses, foi encontrada na edição para smartphones Android.

Antes, quando era recebida uma série de recados de voz, era preciso iniciar a reprodução do próximo toda vez que um deles chegava ao fim. Agora, você pode ouvir tudo de uma vez, sem precisar tirar o celular da orelha. Para fazer a distinção entre uma mensagem e outra, há um breve som agudo, um beep, ao fim de cada um deles.

O WhatsApp Beta pode ser instalado no seu smartphone Android ao se inscrever no programa de testes do aplicativo na Google Play Store, que é gratuito. Essa é a versão do app que recebe as novidades antes dos demais usuários. Ou seja, quem não a utiliza, ainda não tem acesso à reprodução contínua. O WhatsApp não informou quando pretende lançar o recurso para todos os usuários.