WhatsApp apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta terça-feira

Atualização 16h43: O serviço voltou ao ar.



São Paulo — O aplicativo de mensagens WhatsApp ficou fora do ar na tarde desta terça-feira (22). Segundo o site DownDetector, os relatos de usuários que não conseguiam usar o serviço começaram por volta das 16h15. A queda afetou países do mundo todo, com relatos vindos principalmente do sudeste do Brasil, Colômbia, Chila, Argentina, costa oeste dos EUA, México, Espanha, Holanda e Bélgica.

No Twitter, usuários também relataram a queda do serviço:

Whatsapp caiu, tá? Eu sei que você entrou no Twitter pra confirmar. — Federico Devito (@federicodevito) January 22, 2019

Você que veio checar: sim, o WhatsApp caiu. pic.twitter.com/hsc6OUaVTT — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) January 22, 2019

eu agora: liga wi-fi

desliga liga os dados móveis

desliga liga o wi-fi

esquecer senha

conectar novamente ao wi-fi entro no twitter, vejo geral falando que o whatsapp parou e eu achando que era minha internet — Gabriel Faria (@gabrielfariago) January 22, 2019

na época das eleições o WhatsApp não caiu uma vez, uma pena — Matheus Rocha (@neologismo) January 22, 2019

Até a publicação deste texto, o serviço continuava fora do ar no Brasil. EXAME entrou em contato com a assessoria do WhatsApp no país para questionar as causas do problema e a nota será atualizada com um posicionamento.