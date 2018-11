WhatsApp apaga mensagens de smartphones Android a partir de hoje

São Paulo – A partir desta segunda-feira (12), as cópias de segurança antigas de conversas do WhatsApp guardadas no Google Drive serão apagadas. A medida foi anunciada há alguns meses e afeta apenas usuários de smartphones com sistema Android.

O acordo com o Google prevê que as mensagens novas são guardadas sem consumir o espaço dos usuários no Drive, que tem uma cota gratuita de armazenamento na nuvem. No caso dos iPhones, a Apple salva as cópias de conversa no iCloud, que é o seu próprio serviço de computação em nuvem.

Quem não fez uma cópia de segurança das mensagens em smartphones Android no último ano terá suas mensagens e mídias antigas apagadas.

No WhatsApp, o backup de conversas pode ser feito por meio do seguinte caminho: Configurações>Conversas>Backup de conversas. Dependendo do quanto você usa o WhatsApp, essa medida de segurança pode consumir muitos dados de internet móvel. Portanto, o melhor é estar conectado a uma rede Wi-Fi para evitar surpresas na conta de celular.

Vale notar que as conversas do aplicativo não estão protegidas pela sua tecnologia de criptografia ponta a ponta, que permite que apenas remetente e destinatário acessem os conteúdos–nem mesmo a empresa pode ler o que foi dito. Com acesso a sua senha Google, um hacker mal intencionado poderia ler todo o histórico de mensagens. Senhas fortes, que misturam letras maiúsculas e minúsculas, letras e símbolos podem reforçar a segurança da sua conta e das suas conversas no WhatsApp. Gerenciadores, como o LastPass ou o 1Password, podem ajudar a gerar senhas difíceis de ser adivinhadas e também a guardá-las, sob uma senha-mestre.