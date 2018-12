WhatsApp alternativo para Android tem mais recursos do que o original

São Paulo – Você já ouviu falar no GBWhatsApp? Esse é o nome de uma versão alternativa do WhatsApp para smartphones Android. Ela não é oficial e precisa ser instalada por fora de Google Play Store–prática não recomendada por especialistas em segurança digital–, mas oferece uma série de recursos que o aplicativo original ainda não possui.

Por exemplo, é possível programar o envio de mensagens para um determinado horário e contato específico. Ou ainda desconectar-se do WhatsApp sem perder o acesso à internet em outros aplicativos.

Há também ajustes mais finos de privacidade. Você pode esconder que está online, remover os tiques azuis (que deduram que a mensagem foi lida), tirar o ícone azul do microfone, que aparece quando a mensagem de voz foi ouvida, e também ocultar que está gravando um áudio para um contato.

Existem diferentes versões do GBWhatsApp. O que muda são as cores do ícone do aplicativo, que pode ser azul, verde ou verde claro. Com isso, é possível instalar três vezes o app no smartphone Android e usar contas diferentes em cada um.

O GBWhatsApp não tem versão para iPhones porque a Apple não permite a instalação de aplicativos que não sejam aqueles que ela aprovou para a sua loja, a App Store. Como o app não é oficial, mas sim uma versão modificada, não há chances de a empresa aprovar a sua existência na loja do iPhone, dada a sua restrita política de aprovação.

Quer fazer o teste e instalar o aplicativo alternativo no seu smartphone Android? O download do app pode ser feito aqui. Vale lembrar que é preciso autorizar a instalação a partir de fontes desconhecidas no menu de configurações do sistema.