WhatsApp: 5 funcionalidades do app que você não conhecia

Ao longo da última década, os smartphones tornaram-se um item protagonista em nossas vidas, são inúmeras as facilidades proporcionadas pelo aparelho. No Brasil, a mais utilizada delas é a troca de mensagens. É o que diz um levantamento realizado com 2.000 pessoas em 2017, pelo Conecta, plataforma do grupo IBOPE Inteligência, que revela que o WhatsApp é o mais usado entre 91% dos internautas do país.

A nerd2.me, startup que disponibiliza suporte técnico, conectando um especialista que soluciona problemas dos usuários, listou cinco funções pouco conhecidas do app, confira-as abaixo:

Gravar um áudio sem segurar o ícone do microfone

Você não precisa mais manter o botão do microfone pressionado para mandar áudio, nem mesmo segurar seu aparelho. Um recurso chamado Locked Recordings disponibiliza uma “trava” para descomplicar o processo. Vá até a ferramenta de anexos e selecione a opção Áudios > Gravar Áudio com WhatsApp.

Fazer backup para liberar espaço do celular

Se seu smartphone está com pouca memória, pode ser que esteja com mensagens demais salvas no histórico. Além disso, muitas fotos, áudios e vídeos sobrecarregam ainda mais o aparelho. É possível liberar espaço por meio do backup de conversas e salvá-las no Google Drive, iCloud e e-mail. Para fazer, é só tocar nos três pontos no canto superior direito e selecionar Configurações > Conversas > Backup de Conversas > Fazer Backup.

Maior tempo para deletar mensagens

O recurso “apagar para todos”, que antes possuía duração de sete minutos, foi recentemente estendido e, quem se arrepender de mandar uma mensagem, agora terá até 68 minutos para deletá-la.

Personalizar notificações de contatos

Entre tantos grupos, podemos nos sentir perdidos com a quantidade de informação e esquecer de responder as conversas de maior prioridade. Para facilitar a vida do usuário, o aplicativo possui um recurso que permite personalizar toques e notificações de contatos específicos. Para personalizar bastar ir até o Ícone de Menu > Ver Contato > Notificações Personalizadas > Marcar “usar notificações personalizadas”. Na aba “Som de notificação”, é só escolher o alerta sonoro desejado.

Responder sem abrir o WhatsApp

Essa ferramenta permite que o usuário responda mensagens sem a necessidade de entrar no aplicativo ou desbloquear a tela do celular. As notificações são exibidas em Pop-up, o que permite a leitura e resposta rápida. É só ir até Configurações > Notificações > Notificações pop-up e escolha quando quer receber as conversas.