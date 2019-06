Waze vai entender comandos de voz de motoristas

São Paulo – O aplicativo de navegação por satélite Waze ganhou uma novidade para facilitar a vida dos motoristas: ele agora poderá receber comandos de voz por meio do Google Assistente.

O Waze, que é subsidiário do Google, é bastante popular entre os motoristas no Brasil especialmente pela sua ferramenta de avisar as condições do trânsito. Com essa atualização, os usuários poderão utilizar o aplicativo sem que seja necessário tocar na tela, o que é bastante útil para que o condutor possa manter os olhos apenas na rua. O Waze responderá aos pedidos como pesquisar rotas melhores, reportar trânsito ou acidentes, e encontrar postos de gasolina ou restaurantes durante o trajeto.

Além disso, o Google Assistente também tocará músicas, enviar mensagens para amigos e realizar ligações – tudo por meio de comandos de voz. A nova ferramenta enviará informações diretamente ao Waze, possibilitando que os passageiros e/ou o motorista avisem quando houver problemas no caminho e o aplicativo de navegação os adicione nas rotas, de modo que outros usuários estejam informados sobre os problemas no trajeto. Para fazer tal ação, basta dizer “Ok, Google, reporte o trânsito” ou “Ok, Google, evite pedágios”, como é explicado em um post do blog oficial da empresa.

Recentemente, o Google vem implantando serviços originários do Waze no Google Maps, como os alertas de limite de velocidade, mas ações como essa indicam que a companhia não abandonará o aplicativo de sua subsidiária, a israelense Waze Mobile.

O Google Assistente começou a funcionar em smartphones Android nos Estados Unidos na última segunda-feira (10). Ainda não existe uma data de lançamento para iPhone.