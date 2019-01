Waze indica piores cidades para dirigir–vencedora não é São Paulo

São Paulo – A empresa de inteligência de trânsito Waze, famosa pelo seu aplicativo para smartphones, liberou um ranking com as melhores e piores cidades para dirigir no Brasil. Os cinco melhores municípios indicados no ranking Traffic Index 2017 são do interior de São Paulo–e nenhum dos piores, em termos de trânsito, fica no estado paulista.

A pior cidade do Brasil para dirigir é Florianópolis (SC). Depois dela, vêm Manaus, João Pessoa, Belém e Vitória.

As melhores cidades indicadas pelo Waze são Atibaia, São José do Rio Preto, Grande Campinas, Sorocaba e Taubaté.

As cidades de São José do Rio Preto (SP), Jacareí (SP) e Piracicaba (SP) foram indicadas como as três com o melhor tráfego no Brasil.

Foram consideradas no levantamento as cidades que têm mais de 40 mil usuários. A Grande São Paulo é destacada pela empresa por ter 3,8 milhões de usuários ativos, que trafegam por 600 milhões de quilômetros por mês. A região foi a única a obter nota 10 oferta de postos de gasolina, estacionamentos e serviços para automóveis.

Os municípios de Brasília, Atibaia e Belo Horizonte se destacam em termos de “Qualidade das vias”

A cidade de Petrópolis (RJ) é a única do país com humor abaixo da média da América Latina.

Em âmbito global, a Holanda é o melhor país para dirigir, enquanto Filipinas ficam em último lugar no relatório anual de trânsito do Waze. No mundo, o Waze afirma ter mais de 90 milhões de usuários do seu aplicativo.