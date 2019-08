Waze ganha integração com YouTube Music para controlar músicas no carro

São Paulo – O app de mapas Waze anunciou a integração com o aplicativo de músicas YouTube Music, rival do Spotify e do Apple Music. O recurso já está disponível para usuários brasileiros tanto em smartphones com sistema Android e quanto em iPhones.

O anúncio desta semana foi feito em parceria com o Google, que é dono do Waze e do YouTube.

O YouTube Music foi lançado no Brasil no ano passado e oferece acesso ao acervo de músicas do site de vídeos do Google. Trata-se de um aplicativo independente do YouTube tradicional.

De acordo com Adam Fried, diretor de parcerias globais do Waze, o aplicativo almeja oferecer a melhor experiência possível dentro do carro, o que inclui uma boa usabilidade de apps de músicas. Com o acesso ao enorme catálogo do YouTube Music, que tem todas as músicas publicadas no site de vídeos do Google, os usuários do Waze poderão ouvir as suas faixas e playlists favoritas durante qualquer trajeto.

Vale notar que o Waze pode ser usado ainda para controlar as músicas nos apps Deezer, Pandora e Spotify. O Apple Music ainda não conta com tal funcionalidade integrada ao Waze.