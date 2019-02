Waze entra no mercado do Uber e lança aplicativo de caronas em Israel

O Waze, aplicativo de mapas comprado pelo Google em 2013, lançou esta semana seu primeiro app “derivado”. O RideWith permite que os usuários compartilhem caronas particulares, assim como a proposta original do Uber, mas, por enquanto, funciona apenas em Israel.

O RideWith incorpora as rotas do usuário no Waze e sugere motoristas dispostos a levá-lo. Em troca, o passageiro só precisa oferecer uma quantia que cubra os gastos com combustível. Essa quantia é calculada pelo próprio app, e também pode ser rejeitada ou alterada pelo motorista. É possível também fazer o pagamento pelo próprio aplicativo.

No anúncio, o Waze explicou que o RideWith é um projeto “experimental” e exclusivo para Android. “Pegar carona pode ajudar a reduzir custos de viagem e combustível, o número de carros nas ruas e o estresse de encontrar um lugar para estacionar”, defendeu a empresa.

Os motoristas que participarem do RideWith não podem oferecer mais do que duas caronas por dia, dificultando a “profissionalização” da prática – o que, no Brasil e em outros países, gerou problemas com taxistas para o Uber, por exemplo. Além disso, o recurso está disponível apenas na região de Tel Aviv, e é preciso haver uma quantidade equilibrada de oferta e demanda para que o app possa ser usado.

O Waze não disse quando o novo serviço será expandido para outros países, ou mesmo se isso vai, de fato, acontecer.

Fonte: Waze e Ars Technica