Waze agora alerta motoristas que estão se aproximando de linhas de trem

São Paulo – A fim de fornecer maior segurança para seus usuários, o aplicativo de navegação por satélite Waze agora irá avisar aos motoristas quando estiverem se aproximando de uma linha férrea que esteja em movimento.

Em parceria com a companhia brasileira de soluções logísticas VLI, responsável por milhares de quilômetros ferroviários de todo o território do Brasil, o app irá disparar alertas – assim como o faz quando há engarrafamento ou acidente nas pistas comuns – para avisar o motorista quando se aproximar de uma linha de trem.

A atualização vem da necessidade de o motorista redobrar a atenção ao estar próximo de um cruzamento ferroviário, seguindo as dicas das placas existentes em locais de ferrovia: “Pare, olhe e escute”. Para os alertas serem acionados, basta que o motorista selecione uma rota onde exista alguma linha ferroviária ativa e que possa colocar o motorista em perigo.

A medida é para prevenir acidentes nestes locais, e a VLI tem projetos que educam e responsabilizam os motoristas para manterem um comportamento mais seguro enquanto estão na direção.

Em nota, o gerente de Engenharia Ferroviária da VLI, João Silva Júnior, informou que a parceria com o app serve para estimular as pessoas a adotarem um estilo de direção – seja para motoristas de carro, bicicletas ou motos – mais seguro, fazendo com que se torne um hábito: “Trata-se de um aplicativo muito popular e acreditamos que a tecnologia será uma aliada para evitarmos situações de risco e sensibilizar os condutores da necessidade de parar antes de atravessar os cruzamentos”, disse.

Confira, abaixo, algumas das normas de segurança propostas pela VLI para auxiliar os motoristas que estão próximos a linhas de ferroviais: