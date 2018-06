Walmart introduz tour virtual 3D em site de compras

O grupo varejista norte-americano Walmart informou na noite de quarta-feira que está introduzindo um shopping tour virtual 3D em seu site que ajudará os clientes a navegar e escolher itens para seus lares.

A nova ferramenta permitirá aos compradores fazer um tour virtual de um apartamento decorado mostrando cerca de 70 itens de marcas locais, além de ofertas de marcas privadas do Walmart.

A partir de julho, a empresa disse que permitirá ao cliente adicionar um grupo de itens ao carrinho que fornecerá uma visão completa dos apartamentos e casas.

O anúncio surge num momento em que as varejistas buscam avanços tecnológicos para aprimorar a experiência do consumidor dentro das lojas e no ambiente online.

O Walmart está investindo bilhões de dólares no negócio de ecommerce e, recentemente, anunciou parcerias com empresas logísticas para entrega de compras de alimentos feitas online.

A incubadora tecnológica do Walmart, a Store No 8, comprou a startup de realidade virtual Spatialand em fevereiro para montar produtos para lojas e sites de varejo.