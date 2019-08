Vulnerabilidade em Bluetooth pode expor dados de eletrônicos a hackers

São Paulo – Uma vulnerabilidade no padrão Bluetooth de dispositivos eletrônicos, como smartphones e notebooks, pode enfraquecer a proteção desses aparelhos contra hackers.

A falha não atinge todos os aparelhos, mas apenas aqueles que contam com a conexão Bluetooth tradicional – e não com o padrão chamado low energy usado na maioria dos eletrônicos lançados nos últimos dois anos.

O ataque de hackers por meio dessa vulnerabilidade requer uma proximidade física com a vítima. É preciso que o aparelho esteja ao alcance de uma conexão Bluetooth, que tem abrangência de poucos metros. Ainda assim, seria necessário que o hacker realizasse um ataque de força bruta para descobrir a codificação do dispositivo da vítima – e isso pode levar algum tempo para acontecer.

A organização por trás da padronização do Bluetooth não pode resolver o problema. No entanto, ela se comprometeu a ajudar a evitar problemas relacionados a essa falha. Uma solução é o uso de senhas com um número mínimo de caracteres nos dispositivos que têm Bluetooth tradicional.

Até o momento, não se tem notícia de que a falha tenha sido usada por hackers para roubar informações.