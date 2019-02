Voyager Focus é um headset para quem busca sofisticação

São Paulo – O Voyager Focus UC da Plantronics é um headset surpreendentemente bonito. Ele tem design compacto e sofisticado, o que vai na contramão da maioria dos dispositivos desse tipo. Além do visual diferenciado, o gadget oferece áudio estéreo e recurso de cancelamento de ruído – segundo a marca, mesmo sons de teclado, mais irregulares do que ruídos constantes, são reduzidos pelo aparelho.

Ele tem dois sensores inteligentes: um avisa quando o microfone está no mudo e o outro permite que o usuário atenda uma chamada apenas colocando o headset na orelha. O Voyager Focus UC se conecta a outros dispositivos via Bluetooth a uma distância de até 45 metros. De acordo com a Plantronics, a bateria do headset tem duração de cerca de 12 horas em modo de conversação. O aparelho já está disponível em sites de e-commerce por 1.499 reais.