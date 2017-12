Você poderá seguir assuntos no Instagram

São Paulo – Com uma atualização anunciada hoje (12), o Instagram passará a permitir que os usuários sigam hashtags para acompanhar assuntos específicos. Antes, era possível somente seguir perfis de pessoas ou marcas. Com a novidade, fãs de esportes radicais, por exemplo, poderão seguir o tema para ver novas publicações que forem compartilhadas no app.

Somente aparecerão imagens que forem publicadas por perfis públicos, seguindo a política de privacidade do aplicativo.

Para seguir uma hashtag, basta procurá-la em uma pesquisa no Instagram, entrar na página referente a ela e tocar na opção “seguir”.

“Estamos tornando os interesses e assuntos de preferência — bem como as comunidades que se formam ao seu redor — um foco importante da empresa. E esse é o primeiro passo”, informou o Instagram, em nota .

A novidade será liberada gradualmente aos usuários do aplicativo nas próximas semanas.