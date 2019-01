Você poderá mandar mensagens no WhatsApp pelo Google Maps

Las Vegas* – O Google anunciou nesta terça-feira (8) a integração do Assistente com o Maps, com o objetivo de viabilizar o uso de comandos de voz ao volante.

Globalmente, os usuários do Maps dirigem por 1 bilhão de quilômetros todos os dias e a iniciativa do Google busca oferecer uma forma mais segura de usar o smartphone no carro.

Sem usar as mãos, o Assistente pode enviar mensagens via WhatsApp, Messenger, Hangouts, Telegram, Viber ou SMS, iniciar viagens no Maps ou fazer ligações, entre outras coisas. Uma das novas funções do Assistente dentro do Maps é que ele compartilha rapidamente o tempo estimado da sua chegada com seus amigos, basta apenas um comando de voz.

O Google Assistente é a inteligência artificial da empresa que ajuda os usuários a otimizar o uso do seu tempo. Ele está presente também no Google Home, um alto-falante inteligente fabricado pela companhia. O ecossistema de dispositivos compatíveis com o assistente, que inclui lâmpadas conectadas e termostatos, atingirá o marco de 1 bilhão de aparelhos em 2019, prevê o Google.

Intérprete

Além da novidade da integração, a empresa revelou que o Google Home, equipado com o Assistente, será testado em hotéis nos Estados Unidos para atuar como intérprete de idiomas.

A companhia demonstrou uma conversa, traduzida com um breve delay, entre pessoas falando inglês e francês. A ideia se baseia em um recurso de tradução simultânea que o Google Tradutor já oferece, mas não de forma a viabilizar uma conversa fluida entre pessoas que não falam o mesmo idioma.

O Google não informou quantos idiomas estarão disponíveis nessa fase de projeto piloto, que acontecerá no Caesars Palace e no Hyatt, em San Francisco, e no Dream Downtown, em Nova York. Não há previsão oficial de quando os novos recursos do Assistente ou qualquer dos dispositivos da linha Google Home estarão disponíveis no mercado brasileiro.

* O jornalista viajou a Las Vegas a convite da Samsung Brasil.