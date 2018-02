Vivo terá inteligência artificial para atender clientes

A Vivo anuncia a chegada ao Brasil da Aura, assistente digital da Telefônica, similar ao serviço da famosa Siri, da Apple. A novidade é um projeto global do grupo e o alicerce para um novo modelo de relacionamento com clientes. Com base em inteligência cognitiva os próprios consumidores poderão gerenciar suas experiências digitais com a companhia.

A operadora é a primeira do país a oferecer uma ferramenta de relacionamento baseada em inteligência cognitiva e acessível por comando de voz. No Grupo Telefônica, outras cinco operadoras – Reino Unido, Espanha, Alemanha, Chile, Argentina – anunciam o lançamento da Aura em seus respectivos mercados e em diferentes interfaces.

No Brasil a Aura está disponível no aplicativo Meu Vivo Mais, mas há planos para que até o fim deste ano a ferramenta esteja em outros canais de atendimento da empresa.

Para Christian Gebara, Chief Operating Officer (COO) da Vivo, o pioneirismo da marca em apresentar inovações na era digital é marcado pelos avanços no uso de Big Data em diferentes frentes e com o desenvolvimento de soluções baseadas em Inteligência Artificial. “A Vivi (assistente virtual) é um exemplo desse movimento, e, agora, com o lançamento da Aura reforçamos mais uma vez o nosso pioneirismo. Queremos oferecer, sempre, a melhor experiência ao nosso cliente”, afirma Gebara.

O que a Aura faz?

A Aura responde a perguntas apenas ouvindo comandos de voz e é capaz de responder de maneira personalizada a questões relacionadas a doze “temas macro”, como, por exemplo, plano, fatura, informações pessoais e cobrança indevida e também a perguntas genéricas sobre produtos e serviços da empresa.

Ao ouvir a pergunta, em tempo real, a funcionalidade consulta e cruza informações relacionadas à dúvida para chegar à resposta final. Por exemplo, se a pergunta é: “Quando ficarei sem dados?”, em questão de segundos é feita uma consulta no histórico de consumo do assinante. Essa busca é cruzada com informações e então, a resposta é dada ao cliente, também por voz.

Para conhecer a Aura, basta fazer o download do aplicativo Meu Vivo Mais, disponível para todos os clientes móveis da Vivo, tanto com aparelhos Android, quanto iOS. O download do aplicativo e a navegação não consomem dados.

Mais informações sobre o anúncio global da Aura estão disponíveis aqui ou aqui.