Vivo terá atendimento ao cliente pelo Google Assistente

O sistema de assistente digital da Telefónica, a Aura, será integrada ao Google Assistente pela Vivo. A operadora permitirá assim aos clientes do serviço móvel falar com a própria plataforma por meio de aparelhos compatíveis com o assistente do Google solicitando informações sobre conta, consumo de dados e saldo de recarga, por exemplo. De acordo com a empresa nesta quinta-feira, 7, a previsão é que o recurso esteja disponível para a base móvel a partir de setembro.

Até o final deste ano, a Aura deverá estar presente em outros canais de atendimento da própria tele. No momento, o sistema pode ser encontrado no aplicativo Meu Vivo Mais, também destinado à base de usuários do SMP.

A Vivo afirma que a integração faz parte da estratégia de ampliar a Aura em diversos canais digitais de atendimento, próprios ou de terceiros, expandindo as opções para que os clientes falem com a empresa. Com isso, espera dar autonomia, comodidade e facilidade para melhorar a experiência do usuário por meio da plataforma baseada em inteligência cognitiva.

