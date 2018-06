Vivo suspende ligações por Wi-Fi

São Paulo – A Vivo suspendeu nesta semana seu recurso de ligações por Wi-Fi, função oferecida pela operadora, pela Claro e pela Porto Seguro Conecta. A empresa não informou o motivo de o serviço ter parado de funcionar, mas disse que ele voltará em julho deste ano. A informação foi obtida inicialmente pelo Tecnoblog, mas o site do Vivo Voz WiFi também exibe uma mensagem sobre a suspensão.

A função existe para que os clientes da operadora possam fazer ligações mesmo quando o sinal da rede celular estiver ruim. Ele funciona como uma alternativa a aplicativos de comunicação, como WhatsApp, Telegram e Skype, que também fazem ligações via Wi-Fi. O diferencial é que a pessoa para qual você ligar com o Wi-Fi de uma operadora não precisará ter nenhum aplicativo específico instalado no smartphone.

A operadora informou que “o serviço Vivo Voz WiFi está temporariamente indisponível para realizar e/ou receber chamadas via Wi-Fi, com previsão de restabelecimento para julho”.