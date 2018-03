Vivo lança app que tira internet do seu filho na hora de dormir

São Paulo – A operadora Vivo lança nesta semana o seu primeiro aplicativo para smartphones Android e iPhones feito para dar mais recursos à sua rede Wi-Fi. O Smart Wi-Fi funciona como uma interface simples para fazer ajustes na sua internet banda larga fixa, desde que ela seja fornecida pela Vivo.

O app permite usar funções tão básicas quanto verificar se a sua internet funciona normalmente e tão complexas quanto desativar a internet do dispositivo móvel dos seus filhos quando chega a hora de dormir.

Também é possível configurar as redes de 2,4 GHz e 5 GHz para evitar interferências em cômodos com muitos eletrônicos próximos. Fora isso, os clientes da operadora Vivo também podem criar rapidamente uma rede Wi-Fi específica para convidados. A senha pode ser compartilhada com os seus amigos via SMS ou WhatsApp. Desse modo, você não precisa oferecer o acesso direto à rede Wi-Fi da sua casa ou empresa.

O porém é que nem todos os roteadores são compatíveis com a conexão a esse novo aplicativo–ao menos por enquanto.

É preciso que o roteador seja da versão mais recente entre os oferecidos pela operadora, que tem sido instalado nas casas dos novos contratantes desde o segundo semestre de 2017. De acordo com a empresa, os clientes dos planos Vivo Fibra podem pedir a troca do aparelho para sua versão mais nova.

“Estamos trabalhando para oferecer compatibilidade com os roteadores mais antigos”, disse Marcio Fabbris, vice-presidente de B2C da Vivo, ao Site EXAME.

Avaliações

Antes do lançamento oficial do Smart Wi-Fi, o aplicativo já estava disponível nas lojas virtuais do Android e do iPhone. Especialmente na Google Play Store, as avaliações dos usuários sobre o app são negativas. A maior parte das reclamações é sobre problemas de compatibilidade com o roteador.

Durante a entrevista, Fabbris ressaltou que a página do Smart Wi-Fi mostra uma foto do modelo de roteador que funciona com o aplicativo.