Vivo expande banda larga de fibra óptica no interior de São Paulo

Bruno do Amaral, do Teletime

Por Bruno do Amaral, do Teletime

A Vivo expandiu sua cobertura com banda larga de fibra até a residência (FTTH). A operadora anunciou na última segunda-feira, 1º, a chegada do serviço nas cidades de São José do Rio Pardo, Catanduva e Boituva, todas no interior de São Paulo. Com essas três novas localidades, a tele agora soma 72 municípios paulistas com fibra.

Da mesma forma como as demais expansões, a companhia passa a oferecer conexão com planos a partir de 50 Mbps, mas agora com pacote promocional que multiplica a velocidade por um ano: quem tem 50 Mbps, passa a contar com 200 Mbps; e quem tem 100 Mbps, ficará com 300 Mbps no período. A empresa ainda reforça a convergência ao incluir de bônus 60 GB de franquia no celular Vivo por 12 meses.

Além da banda larga, a Vivo também chega a essas cidades paulistas com o serviço de TV por assinatura pela fibra, o IPTV. A operadora distribui não apenas o conteúdo linear, mas também serviços digitais, incluindo vídeos sob demanda e aplicativos over-the-top. A caixa do IPTV também conta com Netflix, que pode ser contratado pelo próprio dispositivo.

No caso de clientes corporativos, a tele tem a promoção de degustação em dobro. Quem contratar 100 Mbps terá 200 Mbps durante um ano. Na móvel, haverá o dobro da franquia de dados.