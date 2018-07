Vivo Easy muda e oferece acesso ilimitado a WhatsApp e Netflix

São Paulo – A Vivo mudou o Vivo Easy, uma espécie de plano de telefonia e internet móveis, e agora passa a permitir a compra de pacotes de dados diários específicos por aplicativo, como WhatsApp, Netflix, YouTube ou um conjunto de mobilidade, que abrange Waze, Easy e Cabify. O consumo de dados nesses apps é ilimitado.

A contratação do Vivo Easy precisa ser feita via aplicativo, homônimo, e é possível fazer a portabilidade do seu número a partir de outra operadora de celular ou fazer uma migração a partir de uma conta da própria Vivo. A liberação do Easy será por convites e os clientes antigos devem ser os primeiros a receber a oportunidade de contratar o serviço.

Os pacotes de internet e as diárias de aplicativos não têm prazo de validade, assim como os pacotes de minutos de ligações. As cobranças são feitas no cartão de crédito do cliente quando ele contratar algum desses serviços. Quem contratar 5 GB de internet só precisará pagar por ele novamente, se quiser, quando essa cota tiver terminado completamente. Ou seja, não há mensalidade no Vivo Easy.

No ano passado, a empresa lançou o Double Play, um plano pós-pago (com mensalidade) que possui uma franquia de dados separada para apps de streaming, a transmissão via internet, como Netflix, Spotify e YouTube. Essa modalidade do Vivo Easy é diferente por funcionar com diárias. Quem comprar 10 diárias receberá 30 e cada uma delas será descontada somente quando for usada. Por exemplo, se você tem 8 diárias de Netflix e usar apenas uma no mês, você terá 7 para usar no mês seguinte, sem precisar pagar mais nada por isso.

Por enquanto, nenhuma outra operadora do país possui algo semelhante ao que a Vivo anuncia nesta semana. O mais parecido é o TIM Black, que, ainda assim, é diferente, especialmente por ter mensalidade e fidelidade de um ano. “O Vivo Easy é um conceito de pague pelo que usar, não tem mensalidade e oferece diárias de aplicativos. O cliente pode não ter diárias também, se quiser. A cobrança é feita no cartão de crédito, de forma automática“, declarou Dante Compagno, diretor de marketing móvel da Vivo, em entrevista a EXAME.

Veja os preços cobrados pelo Vivo Easy pelo acesso ilimitado aos seus aplicativos parceiros a seguir.

Mobilidade: 1 diária R$0,49/ 30 diárias R$4,90

Whatsapp: 1 diária R$0,99/ 30 diárias R$9,90

Facebook: 1 diária R$1,49/ 30 diárias R$14,90

YouTube: 1 diária R$1,99/ 30 diárias R$19,90

Netflix: 1 diária R$4,99/ 30 diárias R$49,90 (mensalidade do app não inclusa)

Spotify: 1 diária R$1,99/ 30 diárias R$19,90 (mensalidade do app não inclusa)

Tinder: 1 diária R$0,99/ 30 diárias R$9,90

Twitter: 1 diária R$0,49/ 30 diárias R$4,90

Pinterest: 1 diária R$0,99/ 30 diárias R$9,90

Internet: 1GB R$19,99/ 4GB R$59,99

Ligações: 1 diária R$0,99/ 10 diárias R$9,90