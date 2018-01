Vivo anuncia parceria com Netflix para planos pós-pagos

Bruno do Amaral, do Teletime

Por Bruno do Amaral, do Teletime

A Vivo incluiu mais uma parceria, desta vez com a Netflix, para a oferta de “bônus de Internet” em plano pós-pago. A companhia anunciou o acordo nesta quarta-feira, 17, afirmando que isso reforça a estratégia do plano Double Play, que oferece um pacote adicional que dobra a franquia contratada, desde que esses dados adicionais sejam usados com os aplicativos de streaming de vídeo e música selecionados na oferta.

Por exemplo: quem tem um plano Família 10GB ganha mais 10 GB para usar com o Netflix e demais serviços, como Spotify, YouTube, Vivo Música (Napster) e NBA. Esses dados patrocinados são oferecidos a todos os dependentes do plano, e são mostrados de forma discriminada no saldo pelo aplicativo Meu Vivo.

O Double Play oferece ainda pacotes com diárias de roaming internacional (dados, voz e SMS), aplicativos “essenciais” em zero-rating (Cabify, Easy Taxi e Waze) e ligações on e off-net ilimitadas, entre outros.