Vitória da Apple pode reduzir opções de smartphones

São Paulo – Na última sexta-feira, 24, a Samsung foi condenada a pagar US$ 1,05 bilhão em danos para a Apple, após a determinação da justiça americana por quebra de patentes.

Dos sete casos de infringir patentes da Apple, a Samsung foi condenada em seis. Além disso, o júri validou todas as sete patentes da Apple, sendo quatro delas relacionadas ao design do iPhone e as outras três ao software.

No entanto, especialistas apontam que a vitória da Apple traz um alerta para outras companhias que fabricam dispositivos similares. A linha de produtos Galaxy roda o sistema Android, portanto o veredito atinge tanto a plataforma móvel quanto a Samsung.

E embora o Google tenha afirmado que o problema da Samsung não tem relação com o Android, a empresa precisará encontrar uma forma de proteger esses fabricantes se quiser que continuem utilizando o sistema móvel.

Vale lembrar que quando o Google entrou no mercado de smartphones, seu CEO à época, Eric Schmidt também participava do conselho da Apple, o que enfureceu Steve Jobs, que considerou o Android uma cópia das inovações do iPhone.

Assim, Jobs deu início a uma disputa, a qual chegou a chamar de “guerra termonuclear”, para destruir o Android e seus aliados.

A Samsung já afirmou que irá recorrer do veredito. Segundo os advogados da empresa, a decisão desencoraja a inovação e limita os direitos dos consumidores de terem opções.

A Apple pretende retirar de circulação os celulares populares e os tablets da Samsung nos Estados Unidos. Além disso, a empresa também pretende pedir um aumento na indenização de US$ 1,05 bilhão para US$ 3 bilhões.

Apple e Samsung juntas correspondem a mais da metade das vendas globais de smartphones. A coreana já vendeu mais de 22,7 milhões de dispositivos, que a Apple alega terem sido copiados. Todas essas vendas da Samsung, desde 2010, totalizariam US$ 8,16 bilhões em vendas.

“Este veredito não deve ser visto como uma vitória da Apple e sim uma perda para os consumidores americanos. Esta decisão levará a menos opções, menos inovação e potencialmente a preços mais elevados”, afirmou o advogado da Samsung durante o julgamento.