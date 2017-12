Visa habilita pagamento online para importações pelos Correios

São Paulo – O Visa Checkout, sistema de pagamentos online da Visa, está chegando ao site dos Correios. A implementação chega em meio a diversas mudanças da estatal que visam descomplicar e diminuir burocracias de importação.

O sistema Visa Checkout será usado para a realização de pagamentos de taxas e encargos usando cartões de crédito. Agora, isso poderá ser feito online, o que era impossível antes–também será possível pagar usando boletos bancários. As mudanças foram divulgadas pelos Correios recentemente.

A Visa informa que esta é a primeira vez que implementa o Visa Checkout em uma empresa do governo. A empresa de pagamentos ainda chama atenção para a capilaridade que essa aplicação do Visa Checkout terá.

O método de pagamento estará na área “Minhas Importações”, dentro do Portal do Importador, site que pretende dar maior agilidade para importações. O maior benefício, provavelmente, será o fim da obrigatoriedade de pagamento de taxas em unidades físicas dos Correios.

“Uma das premissas do novo modelo de importação é propiciar comodidade e conveniência para os usuários dos serviços. Para isso, oferecer uma forma de pagamento ágil e confiável é essencial”, diz Guilherme Campos, presidentes dos Correios, em comunicado.

“O Visa Checkout surgiu com esse propósito e tenho certeza que, com a capilaridade dos Correios, vamos agilizar a experiência de pagamento de milhares de brasileiros”, diz Percival Jatobá, vice-presidente de produtos da Visa do Brasil, também em comunicado.

Ao contrário do que o nome pode sugerir, o Visa Checkout pode ser usado também com cartões de outras bandeiras. O sistema já está disponível no site dos Correios. Para mais informações sobre as mudanças de importação, veja esta matéria.