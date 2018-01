Visa anuncia cartão de crédito com leitor de impressões digitais

São Paulo – A Visa anunciou nesta semana um cartão de crédito que tem leitor de impressões digitais. A novidade está em fase de testes e funciona tanto com chip quanto com tecnologia contactless, com a qual basta encostar o cartão no terminal de pagamentos.

Por ser compatível com a tecnologia de pagamentos EMV, o cartão da Visa é compatível com diversas maquininhas de cartões já usadas em comércios.

O novo cartão funciona comparando um registro prévio da sua impressão digital com o que é lido pelo sensor biométrico no ato da compra. Luzes indicam se a autenticação funcionou ou não–verde para “sim” e vermelho para “não”.

Segundo a Visa, essa tecnologia oferece “segurança robusta” aos usuários de cartões de crédito e funciona como alternativa às senhas e assinaturas para autorizar transações cotidianas.

Esse programa piloto é feito pela Visa em parceria com os bancos Mountain America Credit Union e Bank of Cyprus, e ainda não está disponível para os consumidores brasileiros.

A rival Mastercard também possui um cartão com biometria, também em fase de testes.