Virada Cultural terá transmissão na web em parceria com rival da Netflix

São Paulo – A plataforma de streaming Spcine Play, que é a única do país pública, transmitirá a Virada Cultural de forma gratuita em seu site neste fim de semana. O evento terá shows, oficinas, circo, dança e muitas outras performances artísticas na cidade de São Paulo. A iniciativa acontece em parceria com o Looke, rival brasileiro da americana Netflix.

A transmissão das atrações presentes no Theatro Municipal – como Criolo, Karol Conká, Flora Matos e Drik Barbosa – acontecerá sem interrupções, das 23h de sábado até as 04h de domingo. Enquanto isso, uma segunda transmissão exibirá os shows do centro da cidade mais aguardados pelo público, de ambos os dias.

Como assistir à Virada Cultura pela internet

As transmissões estarão disponíveis no próprio site da Spcine Play, que existe em parceria com o Looke. O usuário deve entrar no website e clicar na imagem da Virada Cultural. Feito isso, a livestream deve abrir automaticamente. Não é preciso criar conta no site para acompanhar a transmissão ao vivo do evento realizado na capital paulista. O acesso aos vídeos é gratuito, assim como 60% dos conteúdos do Spcine, informou a empresa, em nota a EXAME.

Outras atrações na Spcine

Além do streaming gratuito, a empresa de cinema também realizará um circuito de sete filmes do diretor Quentin Tarantino no Centro Cultural de São Paulo, começando as 15h de sábado e terminando na noite de domingo. Exibições de clássicos nacionais no vão livre do MASP também está nos planos, com filmes como “A Hora da Estrela” e “A Hora e a Vez De Augusto Matraga”.