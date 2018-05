Vídeo secreto mostra futuro assustador planejado pelo Google

São Paulo – Um vídeo secreto criado pela divisão X, que cuida de projetos avançados, mostra a visão de um futuro assustador planejado pelo Google. O conteúdo, produzido no final de 2016, foi obtido pelo site americano de tecnologia The Verge.

Chamado The Selfish Ledger, o vídeo mostra um futuro em que existe uma mistura de conceitos entre genética e tecnologia. Em vez de genes, humanos transmitiram dados aos seus filhos, seguindo uma linha híbrida com conceitos de que o comportamento pode alterar genes e de que os genes são egoístas e são sempre transmitidos aos herdeiros. A ideia principal é de que certos genes (ou dados) podem ser ativados pelo usuário, mas não literalmente modificados. Desse modo, os dados de uso de uma pessoa podem ser transmitidos aos seus filhos, o que pode abrir novas oportunidades de negócios para o Google, como a criação de produtos personalizados que têm apelo real para uma determinada pessoa.

O Google seria a empresa por trás desse registro, responsável pela coleta massiva de informações. Com base nisso, seria possível que a companhia modificasse o comportamento das pessoas.

Ao The Verge, o Google informou o seguinte a respeito do vídeo: “Nós entendemos se o vídeo for desconfortável – ele foi projetado para ser”, e que ele mostra apenas “um experimento com uma técnica chamada de design especulativo para explorar ideias e conceitos desconfortáveis com o objetivo de promover debates e discussões”. A companhia também informou que o vídeo não está relacionado a nenhum de seus produtos atuais.

Veja o vídeo a seguir.