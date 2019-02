Vídeo mostra queda de desempenho do iPhone 4S com iOS 8

São Paulo – Um vídeo publicado no YouTube no último sábado (27) mostra uma pequena queda de desempenho do iPhone 4S com o iOS 8, sistema móvel recém-lançado pela Apple.

Conforme reportado por INFO anteriormente, o sistema reduz a velocidade da abertura de alguns aplicativos. Entretanto, a performance geral continua fluída e os resultados de benchmarks apresentaram poucas diferenças.

Após duas atualizações do iOS 8, talvez este seja o momento para começar a usar o novo sistema da Apple em seu iPhone 4S ou iPad 2, como bem aponta o BGR.

Vale notar que a empresa de Cupertino passou por problemas com o penúltimo update e teve de retirá-lo do ar. Contudo, a edição 8.0.2 já está disponível e funciona sem entraves.

Como de praxe, para que seu dispositivo funcione bem, é preciso que haja, no mínimo, entre 500 MB e 1 GB.

Veja o vídeo a seguir.

//www.youtube.com/embed/JtRUy1DIx3o