Vídeo mostra drone que fechou aeroporto de Londres por mais de 30 horas

São Paulo – Quem esteve em Londres nesta semana ou estava a caminho da capital britânica ficou sabendo da notícia: um drone causou o fechamento de um aeroporto por mais de 30 horas, atrasando ou cancelando os voos de milhares de pessoas.

O aeroporto de Gatwick foi fechado por volta das nove da noite da última quarta-feira, quando o drone foi detectado em uma área de risco.

Com isso, mais de 120 mil pessoas não puderam decolar na hora marcada–tudo em prol da segurança, reforçou um comunicado do aeroporto. Pode parecer que não, mas algo tão pequeno quanto um drone pode causar sérios danos a aviões.

As autoridades não encontraram o operador do drone, mas quem o viu usou a câmera do celular para gravar um vídeo, que você pode conferir a seguir.

Chris Woodroofe, chefe de operações do aeroporto de Gatwick, disse à BBC que irá implementar novas medidas preventivas para evitar que drones causem tamanho transtorno no futuro–ainda que ele não tenha dito exatamente quais seriam elas.

Mais de um drone foi avistado, de acordo com o aeroporto, mas o que aparece no vídeo teria sido o que causou mais problemas.

Após 32 horas, as pessoas que tinham viagens marcadas, aos poucos, finalmente conseguiram embarcar.