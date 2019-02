Vídeo mostra como a tecnologia pode ser infernal no futuro

1. Mulher usa óculos do Google zoom_out_map 1/8 (Project Glass) Google Glass têm divulgado vídeos e fotos capturadas com os óculos de realidade aumentada do Google. OYouTube, é possível encontrar dezenas de vídeos que satirizam a utilização dos óculos do Google. Confira nesta galeria algumas das melhores paródias do Google Glass. São Paulo – Diariamente, “exploradores” dotêm divulgado vídeos e fotos capturadas com os óculos de realidade aumentada do. O vídeo original de anúncio do dispositivo mostra um jovem moderninho, que quer aprender a tocar um inusitado instrumento musical. Depois de comer com um amigo em um descolado Food Truck, caminhões que servem versões gourmets de comidas de rua, o usuário então realiza uma serenata virtual para sua namorada. E é justamente o clima “cool” deste vídeo que fez com que os óculos virassem alvo de paródias internet afora. Em uma breve busca no, é possível encontrar dezenas de vídeos que satirizam a utilização dos óculos do Google. Confira nesta galeria algumas das melhores paródias do Google Glass.

2. Uma nova forma para se machucar O vídeo do inglês Tom Scott contabiliza 2,6 milhões de visualizações e mostra como os óculos de realidade aumentada podem ser prejudiciais para os mais distraídos. Enquanto caminha por uma rua, o usuário é convidado por um colega de quem não é fã. Intempestivo, vocifera algo como "esse chato não". Contudo, ao invés das palavras se perderem no vento, o Glass faz o favor de enviá-las ao contato original. Ao perceber a trapalhada, o usuário se encontra com um poste.

3. Projeto Glass, a paródia Ao invés da vida organizada e limpa do jovem que aparece no vídeo original do Google, o feito por um usuário chamado GradLife mostra uma vida mais próxima da real. O jovem em questão acorda doente, em uma república bagunçada e suja. No fim do dia do usuário, que está em cima de um prédio vendo o pôr-do-sol, o jovem, sem querer, inicia uma vídeo-chamada com sua namorada.

4. Google Glass ciumento Neste vídeo, o usuário terá de lidar com o ciúme do Google Glass que não permite que ele acesse o Facebook, além de oferecer direções confusas para os destinos solicitados. No fim, ao tentar procurar por uma receita para omelete, o usuário sente na pele a ira do Glass que revelou ter visto o jovem flertando com a Siri, assistente de voz dos produtos da Apple.

5. Google Glass fofoqueiro O vídeo começa mostrando o usuário tomando um café e comendo um pãozinho em uma pacata manhã ensolarada. Eis que de repente, pensa em sua esposa e quer saber onde ela está. Sem hesitar, o Google Glass revela que ela está há poucos metros, acompanhada de Steve, um amigo do usuário. Ao perceber a traição, o homem sai correndo até que os encontra no meio da rua.

6. Google Glass indiscreto Depois de escovar os dentes, o usuário tem que lidar com um insistente Google Glass que, ao invés de conectar ao Facebook conforme solicitado por seu dono, pergunta se ele não deseja acessar o Google Plus, rede social do Google. Irritado com a notificação, o usuário se distrai e acaba tropeçando em uma caixa de papel. Enquanto tenta tuítar para contar ao mundo da sua queda, o homem queima o dedo com água quente e, sem querer, tuíta uma série de palavrões. No banheiro e atrasado para uma reunião, recebe então uma ligação de um colega e, sem querer, aciona a vídeo-chamada que mostra ao colega o cômodo de onde ele está falando.

7. Menção honrosa Paródia que mostra como seriam os óculos inteligentes desenvolvidos pela Microsoft, este vídeo mostra o sofrimento de um usuário tentando se organizar em uma tela cheia de notificações e que conta ainda com o icônico, e não menos simpático, Clippy, assistente do Microsoft Office.