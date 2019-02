Vídeo mostra 10 mil iPhones caindo em efeito dominó

São Paulo – O estúdio de animação Aatma Studio produziu uma incrível animação que mostra como seria o efeito dominó em 10 mil iPhones, da Apple. Mas calma: a agência não adquiriu essa quantidade de smartphones, apenas o primeiro e que dá início ao movimento. Todos os outros foram gerados em computador.

Depois que o primeiro, e real, iPhone é empurrado, os dispositivos caem formando padrões e exibindo cores em seus displays graças à tecnologia NFC, que permitiria a transferência de conteúdo entre os dispositivos.

Quando o movimento chega ao fim, a união de vários iPhones se transforma em uma grande tela que, por sua vez, exibe uma imagem.

A ideia, explicou o CEO da Aatma, Pramod Modi Shantharam, em declarações ao site Mashable, era a de simular efeitos com a tecnologia NFC, que não foi incluída pela Apple a versão atual do smartphone. Imaginamos como poderia ser um comercial do iPhone exaltando o uso da NFC, explicou a empresa no YouTube.

Baseada em São Francisco, a agência é conhecida pela publicação de animações que mostram conceitos de dispositivos da Apple. Desta vez, nós resolvemos estender nossa criatividade para entregar um vídeo tão divertido quanto um comercial, disse o CEO. A cena final foi feita em escala, mas já imaginou juntar quatro telas de smartphones para ver algum conteúdo?, questionou.

Veja no vídeo abaixo, 10 mil iPhones caindo em efeito dominó: