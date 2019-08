Vídeo indica que LG deve lançar smartphone com tela dupla

São Paulo – Um vídeo publicado pela LG como convite para um evento da empresa indica que a fabricante sul-coreana deve apresentar um novo smartphone com tela dupla no começo de setembro.

O vídeo de 20 segundos da LG mostra a tela de um celular, com um jogo no mesmo estilo do Pac-Man. À medida que o personagem se movimenta, uma segunda tela é aberta na lateral. Essa tela então exibe um pequeno mapa que aponta para o nome da feira de tecnologia IFA 2019, que acontece entre os dias 6 e 11 de setembro em Berlim, na Alemanha. Em seguida, o celular é fechado e surge a imagem de uma data e um horário — 10 da manhã, 6 de setembro.

Se o lançamento do celular se confirmar, não será a primeira experiência da LG com um smartphone de tela dupla. No início do ano, a empresa lançou um acessório durante a feira Mobile World Congress, em Barcelona, que pode ser acoplado ao celular LG V50 ThinQ, acrescentando uma tela adicional no aparelho.

Uma possibilidade é que a LG esteja preparando o lançamento de um novo modelo desse acessório, voltado especialmente para gamers, e que esse acessório possa ser usado em um novo smartphone da linha V — o LG V60 ThinQ.

Apesar de indicar o lançamento de um celular com tela dupla, o vídeo da LG não aparenta mostrar um aparelho com um display dobrável, assim como as telas dos smartphones Galaxy Fold, da Samsung, e Mate X, da Huawei — ambos lançados no começo do ano. A aposta da LG parece ser mesmo é nas duas telas separadas, conectadas por uma dobradiça.