Versão para empresas começa a surgir no WhatsApp

São Paulo – Uma atualização do WhatsApp Web, interface do aplicativo em computadores, mostra que a empresa começou a entrar no segmento corporativo. A restrição a três emojis foi o primeiro sinal e, agora, perfis de marcas podem ter o ícone que define sua autenticidade: tiques parecidos com aqueles usados em páginas oficiais no Facebook.

O perfil corporativo ainda não está liberado para todos os negócios que atuam no WhatsApp. O formato das contas verificadas pode ser visto no WABetaInfo, site que testa novos recursos do app.

Interessados podem preencher um formulário com dados referentes a sua empresa.

O update traz ainda um novo pacote de emojis nos aplicativos para Android e Windows Phone. Usuários que iPhones ainda não têm acesso à novidade.