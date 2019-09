Versão mais poderosa do PlayStation 5 pode chegar antes do previsto

São Paulo – A Sony pode mudar a sua estratégia e lançar dois videogames de uma só vez. De acordo com o jornalista japonês Zenji Nishikawa, conhecido por antecipar rumores do mercado de jogos, a fabricante com sede em Tóquio pode anunciar a versão Pro do PlayStation 5 junto com o modelo tradicional.

As previsões iniciais apontavam que a versão mais poderosa do próximo console da empresa só viria anos após a chegada do PS5 ao mercado. Na linha atual, o PlayStation 4 foi lançado em 2013, enquanto a configuração mais parruda do aparelho só foi revelada três anos mais tarde.

Enquanto a Sony não se manifesta sobre o assunto, tudo não passa de um rumor. De certo é que uma mudança de planos não seria tão simples. Lançar dois consoles ao mesmo tempo poderia fazer a companhia japonesa ficar um longo período sem apresentar novidades – o que poderia ser ruim diante da concorrência com a Microsoft e com a Nintendo.

É diferente do que ocorre no mercado de smartphones. Mais simples de serem desenvolvidos – e com menos novidades em relação aos seus antecessores –, aparelhos de empresas com Samsung e Apple debutam anualmente em diferentes versões. Neste caso, lançar uma linha com diferentes modelos de uma só vez é quase que uma tradição.

O PlayStation 5 ainda não teve sua data de lançamento revelada. A previsão do mercado é de que o aparelho seja anunciado já em 2020. Resta saber em quantas versões.