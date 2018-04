Versão “levinha” do app do Itaú supera um milhão de downloads

São Paulo – A versão mais leve do app do Itaú, o Itaú Light, já foi baixado mais de um milhão de vezes, informa o banco.

O Itaú aproveita a ocasião para anunciar um novo recurso dentro do aplicativo. Agora, é possível contratar crédito pessoal por meio do app. Por meio da aplicação, o cliente pode consultar, contratar ou liquidar empréstimos feitos junto à instituição.

Com objetivo de ser mais leve e consumir menos recursos do smartphone, o Itaú Light foi lançado para clientes em abril do ano passado. De acordo com o banco, ele ocupa apenas 10% do armazenamento que ser preciso para instalação da versão regular do app.

Lançado há um ano, o app teve “importante participação na digitalização de clientes”, afirma o banco.

“Com esses resultados, podemos dizer que nosso objetivo foi cumprido ao oferecermos uma solução simples, segura e disponível”, diz Wagner Sanches, diretor-executivo do Itaú Unibanco, em comunicado.

Premiado por instituições internacionais, ele conta com as funções importantes para os clientes, como consulta de saldo, acesso à fatura do cartão de crédito e permite a realização de transferências bancárias.

O app é grátis, mas está disponível somente para o sistema Android.